Tennisster Pegula verrassend uitgeschakeld op Wimbledon

LONDEN (ANP) - Tennisster Jessica Pegula is verrassend uitgeschakeld in de eerste ronde op Wimbledon. De als derde geplaatste Amerikaanse ging met 2-6 3-6 onderuit tegen de Italiaanse Elisabetta Cocciaretto, de mondiale nummer 116.

De 31-jarige Pegula, die op alle grandslamtoernooien minimaal de kwartfinales heeft gehaald, kwam er tegen Cocciaretto in de eerste set niet aan te pas. Ze wist geen enkel breakpoint te creëren en verloor haar eigen service twee keer. Ze hield in de tweede set nog even stand tot 3-3, maar leverde daarna opnieuw twee keer haar opslag in.