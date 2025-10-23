Tesla bij dalers op Wall Street na tegenvallende winst

NEW YORK (ANP) - Tesla stond donderdag bij de verliezers op de beurzen in New York. De elektrische autofabrikant zag de winst in het afgelopen kwartaal opnieuw dalen ondanks stijgende verkopen. Beleggers zetten het aandeel daarop zo'n 5 procent lager.

Begin deze maand meldde Tesla al dat de kwartaalomzet met 12 procent is gestegen. Dat kwam doordat Amerikaanse consumenten nog snel een Tesla kochten voor het aflopen van de Amerikaanse overheidssubsidie op elektrische auto's eind vorige maand.

De winst zakte echter met 37 procent tot bijna 1,4 miljard dollar. Hoewel Tesla blijft werken om de kosten van productie en bedrijfsvoering te verlagen, namen de kosten over de hele linie toe. Dat kwam vooral door meer uitgaven aan onderzoek en ontwikkeling op het gebied van kunstmatige intelligentie.

Voorzichtig positief

De algehele stemming op Wall Street was voorzichtig positief na de verliesbeurt een dag eerder. De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,2 procent hoger op 46.687 punten. De brede S&P 500-index steeg 0,4 procent naar 6728 punten en techgraadmeter Nasdaq kreeg er 0,5 procent bij op 22.861 punten.

Woensdag sloten de graadmeters tot 0,9 procent lager na een bericht van persbureau Reuters dat de Amerikaanse regering nieuwe beperkingen overweegt op de export naar China. Het zou gaan om goederen die werken op Amerikaanse software, van laptops tot vliegtuigmotoren. President Donald Trump dreigde eerder al met exportbeperkingen op "alle kritieke software".

Sterke investeringen kunstmatige intelligentie

IBM daalde bijna 5 procent. Het techconcern profiteerde afgelopen kwartaal van de sterke investeringen van klanten in kunstmatige intelligentie en boekte meer omzet dan verwacht. De omzetgroei van het belangrijke onderdeel voor cloudsoftware viel echter tegen.

Bedrijven als IonQ, Rigetti Computing en D-Wave Quantum stegen tot zo'n 16 procent. Volgens zakenkrant The Wall Street Journal voert de regering-Trump gesprekken met verschillende quantumcomputerbedrijven over een mogelijk overheidsbelang in die bedrijven.

Olieproducenten Exxon Mobil en Chevron stegen elk ruim 1 procent dankzij hogere olieprijzen. Olie werd rond de 5 procent duurder door de sancties van de Verenigde Staten tegen Rosneft en Lukoil, de grootste Russische olieproducenten.