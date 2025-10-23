ECONOMIE
Grote protesten op Hongaarse herdenkingsdag anti-Sovjetopstand

Samenleving
door anp
donderdag, 23 oktober 2025 om 16:23
anp231025177 1
BOEDAPEST (ANP/AFP) - In de Hongaarse hoofdstad Boedapest zijn tienduizenden mensen de straat opgegaan voor steunbetuigingen aan enerzijds de regering van premier Viktor Orbán, anderzijds aan de oppositie.
De Hongaren herdenken donderdag de anti-Sovjetopstand van 1956, maar de demonstranten hebben vooral de verkiezingen van volgend jaar in gedachte. De oorlog in Oekraïne en vermeende corruptie staan daarbij centraal.
Aanhangers van de nationalistische Orbán houden wat de organisatoren een vredesmars noemen. "We willen niet sterven voor Oekraïne", staat op veel spandoeken. De demonstranten vinden dat Europa vrede in Oekraïne dwarsboomt en ageren net als Orbán voor een Amerikaans-Russische overeenkomst om het conflict te beëindigen.
Medestanders van oppositieleider Péter Magyar, die campagne voert tegen wat hij een "corrupte politieke elite" noemt, roepen onder meer op tot systeemverandering. Zij zien graag dat Hongarije een meer pro-Europese houding aanneemt.
