Turnster Visser negende in WK-meerkampfinale, goud Melnikova

JAKARTA (ANP) - Turnster Naomi Visser (24) is bij de WK in Jakarta negende geworden in de meerkampfinale. Visser kwam tot een totaal van 52,299 punten. Het goud in die finale ging naar de onder neutrale vlag turnende Russin Angelina Melnikova (55,066).

Melnikova incasseerde een val op balk, maar kende verder geen grote fouten in haar ronde langs de vier toestellen. Voor Melnikova is het de tweede keer dat ze WK-goud pakt op de meerkamp. Eerder deed ze dat al in 2021. De Amerikaanse Leanne Wong pakte het zilver (54,966), de Chinese Zhang Qingying het brons (54,633).

Visser opende haar meerkampfinale op het toestel balk, waar ze gelijk een vol punt liet liggen door een val. Op vloer vervolgde ze vervolgens zonder grote fouten. Ook op sprong en aan brug turnde Visser sterk.

'Dubbel gevoel'

"Ik heb een beetje een dubbel gevoel door die start op balk", zegt Visser over haar uiteindelijke resultaat. "Ik weet gewoon dat er meer inzit, maar dat ik met een val alsnog op deze plek eindig, geeft ook wel weer een goed gevoel. Er is alleen maar ruimte voor meer verbetering. Ik ben blij dat ik het na die val van balk alsnog heb weten om te zetten en me op de andere toestellen wist te verbeteren."

Voor Visser was het de zesde WK-meerkampfinale uit haar loopbaan. In 2021 bereikte ze tot dusver haar beste resultaat: een vijfde plek op de meerkamp bij de WK in het Japanse Kitakyushu.

Visser komt vrijdag ook nog in actie in de brugfinale. Sanna Veerman is eerste reserve voor de finale op dat onderdeel.