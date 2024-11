Tesla bij grote winnaars op afwachtend Wall Street

NEW YORK (ANP) - Tesla behoorde maandag tot de grote winnaars op de aandelenbeurzen in New York. De fabrikant van elektrische auto's, die wordt geleid door Trump-aanhanger Elon Musk, profiteerde van berichten dat aankomend president Donald Trump de regelgeving voor zelfrijdende auto's wil versoepelen. Het aandeel Tesla is sinds de verkiezingswinst van Trump al sterk in waarde gestegen en kreeg er nu nog eens 5,1 procent bij.

De algehele stemming op Wall Street bleef voorzichtig, na de koersverliezen van vorige week die werden veroorzaakt door de onzekerheid over het rentebeleid van de Federal Reserve. De Amerikaanse centralebankpresident Jerome Powell verklaarde afgelopen week geen haast te hebben met het verder verlagen van de rente, gezien de kracht van de Amerikaanse economie

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,2 procent lager op 43.351 punten. De brede S&P 500-index bleef nagenoeg onveranderd op 5868 punten en techgraadmeter Nasdaq steeg 0,1 procent tot 18.694 punten. De drie graadmeters leverden vorige week de sterke winsten die volgden op de overwinning van Trump bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen, weer in.