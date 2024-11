Ex-radio-dj Sven Pichal schaamt zich voor bezit van kinderporno

ANTWERPEN (ANP/BELGA) - De Belgische ex-radiopresentator Sven Pichal schaamt zich voor het feit dat hij beelden van kindermisbruik in bezit had, heeft verspreid en heeft bekeken. "Ik had die fantasieën nooit mogen toelaten", zei hij maandag in de rechtbank. "Ik ben de speurders dankbaar dat ze me gestopt hebben." Het Openbaar Ministerie heeft bijna drie jaar cel geëist tegen de 45-jarige Pichal, waarvan 25 maanden voorwaardelijk. Ook eist het OM een geldboete van 8000 euro.

"Het is vreselijk wat iedereen nu leest en hoort over mij, maar het is absoluut mijn fout", aldus Pichal. "Elke keer opnieuw besef ik dat ik schuldig ben."

Pichal bood zijn excuses aan de kinderen en hun ouders aan. "Ik had deze fouten niet mogen maken, ik had ze sneller onder ogen moeten zien en ik had hulp moeten zoeken", sprak hij. "Ik schaam me diep voor alle slachtoffers van misbruik. Ik hoop dat jullie op nog meer steun en begeleiding kunnen terugvallen. Dit had jou nooit mogen overkomen."

Op de telefoon en laptop van Pichal werden meer dan 150 foto's en video's van naakte minderjarigen aangetroffen die soms seksuele handelingen ondergingen. De geschatte leeftijd van de slachtoffers was volgens Belga tussen de 1 en 17 jaar. Het OM sprak van "beelden die de maag doen omdraaien". Pichal nam na zijn aanhouding vorig jaar ontslag bij de Belgische omroep VRT. De rechtbank doet op 16 december uitspraak.