Tesla lanceert zelfrijdende Cybercab in Texas

AUSTIN (ANP/AFP/BLOOMBERG) - De fabrikant van elektrische voertuigen Tesla heeft zijn zelfrijdende robotaxi, genaamd "Cybercab", gelanceerd in de Amerikaanse staat Texas. Met de Cybercab wil Tesla concurreren met taxibedrijven als Uber en Waymo, een dochterbedrijf van Google-eigenaar Alphabet.

De langverwachte lancering van Tesla's Cybercab, een evenement waar bijna twee jaar aan gewerkt is, verliep zonder veel ophef en details. Het besloten evenement, dat niet toegankelijk was voor de media, vond donderdag plaats in de Texaanse stad Austin en er was geen livestream van de lancering. De zelfrijdende Cybercabs zijn vanaf vrijdag beschikbaar voor mensen in Austin.

Tesla-topman Elon Musk heeft herhaaldelijk gezegd dat zelfrijdende taxi's cruciaal zijn voor de financiële toekomst van het bedrijf. In Austin begon Tesla vorig jaar al op kleine schaal met robotaxi's, maar daarbij was het nog verplicht dat een medewerker meereed die de besturing van de auto zo nodig kon overnemen.