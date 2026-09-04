ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Tesla lanceert zelfrijdende Cybercab in Texas

Economie
door anp
vrijdag, 04 september 2026 om 8:45
anp040926063 1
AUSTIN (ANP/AFP/BLOOMBERG) - De fabrikant van elektrische voertuigen Tesla heeft zijn zelfrijdende robotaxi, genaamd "Cybercab", gelanceerd in de Amerikaanse staat Texas. Met de Cybercab wil Tesla concurreren met taxibedrijven als Uber en Waymo, een dochterbedrijf van Google-eigenaar Alphabet.
De langverwachte lancering van Tesla's Cybercab, een evenement waar bijna twee jaar aan gewerkt is, verliep zonder veel ophef en details. Het besloten evenement, dat niet toegankelijk was voor de media, vond donderdag plaats in de Texaanse stad Austin en er was geen livestream van de lancering. De zelfrijdende Cybercabs zijn vanaf vrijdag beschikbaar voor mensen in Austin.
Tesla-topman Elon Musk heeft herhaaldelijk gezegd dat zelfrijdende taxi's cruciaal zijn voor de financiële toekomst van het bedrijf. In Austin begon Tesla vorig jaar al op kleine schaal met robotaxi's, maar daarbij was het nog verplicht dat een medewerker meereed die de besturing van de auto zo nodig kon overnemen.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_2739953955

63 in plaats van 67: zoveel geld moet je sparen om 4 jaar eerder met pensioen te gaan

box3-geldkist

Box 3 geparkeerd: zoveel scheelt het uitstel voor spaarders en beleggers

171033618_m

Je lichaam veroudert in golven: deze leeftijden blijken belangrijke kantelpunten

190101771_m

Nog heel even doorzetten: de zomer komt terug

timothy-portrait-694a6a7140b0d

Timothy na afloop van B&B Vol Liefde: "Ik heb een man gevonden"

194151707_l

Eigen risico gaat een jaar later omhoog, maar je zorgpremie stijgt in 2027 alsnog fors: zoveel betaal je meer per maand

Loading