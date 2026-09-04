Nog tientallen mensen in tunnel Nepal waaruit tweetal werd gered

KATHMANDU (ANP) - In de tunnel in Nepal waaruit negen dagen na de verwoestende overstromingen twee personen levend zijn gered, zitten naar verwachting nog zeker 39 anderen vast. Dat zeggen de autoriteiten tegen BBC News.

Reddingswerkers hoorden vrijdagochtend vroeg stemmen uit de tunnel komen. Het zou gaan om medewerkers van de waterkrachtcentrale Trishuli-3. Het is niet bekend hoeveel van hen nog in leven zijn.

De Nepalese regering publiceerde vrijdag foto's van twee mannelijke arbeiders die door reddingswerkers met helmen op een brancard naar de open lucht werden gebracht. Beiden hebben verwondingen aan hun handen en benen, mogelijk doordat ze door de tunnel zijn gekropen. De geredde arbeiders zijn overgebracht naar een ziekenhuis in de hoofdstad Kathmandu.

Ook bij andere waterkrachtcentrales vinden reddingsoperaties plaats. Vermoedelijk zitten nog minstens 150 mensen vast in tunnels van centrales langs de rivier de Trishuli, op de grens met Tibet.