Tesla levert auto zonder bestuurder bij klant aan huis

AUSTIN (ANP/BLOOMBERG) - Een Tesla Model Y SUV is vrijdag zelfstandig, dus zonder chauffeur, van de fabriek nabij Austin naar het huis van een klant gereden. Dit is de nieuwste zet van de Amerikaanse fabrikant van elektrische auto's om zijn vooruitgang op het gebied van autonoom rijden te tonen.

In een bericht op X meldde topman Elon Musk dat het bedrijf de eerste autonome levering had uitgevoerd, van de fabriek naar het huis van een klant. Hij voegde toe dat de levering "door de stad" plaatsvond. Ook heeft de auto over de snelweg gereden. Volgens Musk zat er niemand in de wagen en werd deze ook niet op afstand bestuurd.

De levering vond een dag eerder plaats dan de datum die Musk eerder had genoemd voor de eerste autonome levering, 28 juni. Zaterdag is tevens zijn 54e verjaardag. Het is de tweede mijlpaal voor Tesla in korte tijd. Vorig weekend zette het bedrijf in Austin voor het eerst een kleine groep zelfrijdende taxi's, zogenoemde robotaxi's, in die betalende passagiers oppikten.

Het is onduidelijk of autonome leveringen een belangrijk onderdeel van Tesla's beleid zullen worden. Wel bekend is dat Musk erop rekent dat de productie van grote aantallen robotaxi's en Optimus-humanoïde robots uiteindelijk de basis zal vormen voor het volgende hoofdstuk van zijn autobedrijf. De Tesla-verkoop in belangrijke markten zoals Noord-Amerika en Europa verloopt de laatste tijd niet goed en het bedrijf heeft te maken gehad met een consumentenboycot door Musks rol in de regering van de Amerikaanse president Donald Trump. Ook hebben meerdere topmanagers het bedrijf recentelijk verlaten.