Disney geeft topman astronomische beloning

Walt Disney heeft de beloning voor zijn topman Bob Iger verhoogd tot ruim 41 miljoen dollar. Dat is 30 procent meer dan Iger een jaar eerder overhield aan zijn werkzaamheden voor het entertainmentconcern. De toename komt voornamelijk voor rekening van een grotere bonus.

Aanleiding voor de hogere beloning zijn de financiële resultaten van Walt Disney in boekjaar 2024, dat eindigde in september. Zowel de omzet als de winst steeg ten opzichte van het voorgaande jaar. In het laatste kwartaal profiteerde het bedrijf flink van de succesvolle films Inside Out 2 en Deadpool & Wolverine, die beide records braken. Maar ook de streamingdiensten van Walt Disney werden winstgevend.

"De heer Iger heeft een ongeëvenaarde kennis van het bedrijf en de creatieve content die het produceert, en een diepgaand begrip van het bevorderen van innovatie door technologie en het verbinden met publiek in onze markten wereldwijd", zei het bedrijf in een toelichting. Iger verlaat Walt Disney eind volgend jaar. In de verklaring meldt het bestuur "met spoed" te werken aan het vinden van een opvolger.