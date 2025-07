Reisadvies grensgebied Thailand en Cambodja naar rood

DEN HAAG (ANP) - Reizen naar het grensgebied van Thailand en Cambodja wordt afgeraden. Het reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken voor dat gebied is aangepast en staat sinds donderdag op rood. Een conflict tussen de twee landen escaleert steeds verder.

In het grensgebied vinden gewapende incidenten plaats tussen het Thaise en Cambodjaanse leger, waarbij slachtoffers vallen. Thailand liet eerder op donderdag weten alle grensposten met het buurland te sluiten.

"Wat uw situatie ook is: reis niet naar gebieden met kleurcode rood. Het is er te gevaarlijk. De Nederlandse ambassade kan u niet helpen als u in de problemen komt", zo meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken.

"Reist u met het vliegtuig van Thailand naar Cambodja? Houd er rekening mee dat uw vlucht geannuleerd kan worden", zo klinkt het verder. "Blijf goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Bijvoorbeeld door het nieuws te volgen. Of vraag informatie bij uw hotel."