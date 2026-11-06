Tesla stopt in Texas met productie Cybertruck

AUSTIN (ANP/RTR) - Tesla is van plan in de loop van volgend jaar te stoppen met de productie van de Cybertruck in zijn grote fabriek in Texas, heeft topman Elon Musk gezegd. Het futuristische model werd ooit aangeprezen als concurrent van de pickups van gevestigde autofabrikanten, maar slaagde er maar niet in de massamarkt te veroveren.

Op X schreef Musk dat de autofabrikant met het afbouwen van de productie ruimte maakt voor een hogere productie van de onlangs gepresenteerde Cybercab. De miljardair maakte dat model tot de kern van zijn ambitieuze plannen met zelfrijdende taxi's.

"De Cybertruck-vloot blijft nog lang rondrijden", heeft Musk ook gezegd. Hij noemde het "de beste auto die Tesla ooit heeft gemaakt" en sprak over "het einde van een tijdperk".

Bij de presentatie van de Cybertruck in 2023 bestempelde Musk de auto nog als een futuristische concurrent van de pickups van General Motors en Ford. Maar het voertuig heeft die verwachtingen niet waargemaakt. Het onconventionele ontwerp beperkte de kansen buiten de Verenigde Staten.