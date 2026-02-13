Advocaat: uitspraak rechtbank over Stint 'terecht en zuiver'

DEN BOSCH (ANP) - De uitspraak van de rechtbank in Den Bosch in de zaak rond het dodelijke ongeluk met de Stint is een "zeer terechte en heel zuivere", zei advocaat Geert-Jan Knoops vrijdag. De rechtbank sprak zijn cliënten, de twee Stintondernemers die door het Openbaar Ministerie strafrechtelijk aansprakelijk zijn gesteld voor het ongeval, vrij.

Volgens Knoops is de uitspraak "bij iedereen behoorlijk heftig binnengekomen, aan beide kanten". De raadsman zei zich te realiseren dat de nabestaanden mogelijk het gevoel hebben dat er geen recht is gesproken. Bij het ongeluk kwamen vier kinderen om het leven en raakten een vijfde kind en een begeleidster zwaargewond.

Knoops: "Belangrijk is dat dit langdurige proces duidelijkheid heeft gegeven, in die zin dat er geen oorzaak is. Dat kán de uitkomst zijn in een rechtszaak. Als je zeven jaar lang met alle deskundigen die er zijn onderzoek doet en je kunt niet de oorzaak van dit dramatische ongeluk vaststellen, dan is dat ook een uitkomst waarmee we in onze rechtsstaat vrede moeten hebben."