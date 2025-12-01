Negentien EU-landen hebben plan voor extra defensie-investeringen

BRUSSEL (ANP) - De negentien EU-landen die een lening krijgen van de Europese Commissie voor extra investeringen in defensie, hebben allemaal hun nationale plannen ingediend. Dat heeft Eurocommissaris Andrius Kubilius (Defensie) maandag bekendgemaakt op X.

Vijftien daarvan betrekken Oekraïne bij de uitvoering van hun plannen, waarmee zij Oekraïne concreet steunen. Dat is volgens Kubilius meer dan verwacht. "We hebben het over miljarden, niet over miljoenen", schrijft hij.

De Europese Commissie stelde eerder dit jaar een speciale pot van 150 miljard euro in waaruit EU-lidstaten geld kunnen lenen voor de gezamenlijke productie of aankoop van defensiematerieel. Negentien van de 27 lidstaten deden een aanvraag, Nederland niet. Begin september werd de voorlopige toekenning bekendgemaakt. Uiterlijk 30 november moesten de landen een uitgewerkt plan indienen.

De lidstaten hebben plannen ingediend voor de gezamenlijke inkoop van onder meer artilleriesystemen, drones en dronedetectiesystemen.