Crans-Montana open voor toerisme, oproep tot voorzichtigheid

CRANS-MONTANA (ANP) - De Zwitserse wintersportplaats Crans-Montana blijft na de dodelijke brand van nieuwjaarsnacht grotendeels open voor vakantievierders, aldus het lokale toerismekantoor. Dat herhaalt ook de oproep tot voorzichtigheid om onnodige druk op de ziekenhuizen te voorkomen.

Door de brand zijn circa veertig doden en ruim honderd gewonden gevallen. Veel gewonden liggen vanwege ernstige verwondingen nog in het ziekenhuis. Terwijl Crans-Montana rouwt, gaat het wintersportseizoen door. Het toerismekantoor meldt dat de meeste activiteiten doorgaan en de meeste winkels en restaurants open zijn. Er wordt gevraagd "rustig en met respect van deze diensten te genieten".

Ook wordt gevraagd om respect voor het lopende werk op de locatie van de brand, de bar Le Constellation. De directe omgeving is nog steeds afgezet vanwege het onderzoek naar de brand. Op de weg naar Le Constellation is een geïmproviseerde herdenkingsplek ontstaan met bloemen, knuffels en kaarsen.