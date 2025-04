Tesla-verkopen kelderen in Frankrijk en Zweden

AUSTIN (ANP/RTR) - Tesla heeft in maart opnieuw veel minder auto's verkocht in Frankrijk en Zweden. De verkopen in beide landen kwamen daarmee in het eerste kwartaal uit op het laagste niveau in vier jaar. De Amerikaanse fabrikant van elektrische auto's kampt onder meer met verouderde modellen en toegenomen concurrentie van goedkopere Chinese auto's. Ook krijgt Tesla-topman Elon Musk veel kritiek op zijn werk voor de Amerikaanse president Donald Trump.

Tesla registreerde in maart 3157 auto's in Frankrijk en 911 in Zweden. Dat is een daling van bijna 37 procent in Frankrijk en van bijna 64 procent in Zweden ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, volgens officiële verkoopgegevens. De verkopen namen daarmee voor de derde maand op rij af. De kwartaalverkopen daalden tot 6693 in Frankrijk en tot 1929 in Zweden.