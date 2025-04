Premier Italië: straf Le Pen treft miljoenen kiezers

ROME (ANP/AFP) - De Italiaanse premier Giorgia Meloni heeft kritiek geuit op de uitsluiting van de Franse politica Marine Le Pen van verkiezingsdeelname. Dat is volgens de uiterst conservatieve regeringschef een klap voor veel Franse kiezers.

"Ik weet niet wat de waarde is van de beschuldigingen tegen Marine Le Pen, of de redenen voor zo'n zware beslissing," zei Meloni volgens de krant Il Messaggero. "Maar ik denk dat niemand die om democratie geeft, blij kan zijn met een vonnis dat gericht is tegen de leider van een grote partij en miljoenen burgers van vertegenwoordiging berooft."

Een Franse rechtbank had de politica van het radicaal-rechtse Rassemblement National maandag bestraft voor gesjoemel met EU-geld. Ze mag vijf jaar niet meedoen aan verkiezingen en staat dus aan de zijlijn bij de presidentsverkiezingen van 2027. Dat leidde in Italië ook tot een boze reactie van vicepremier Matteo Salvini, een politieke geestverwant van Le Pen. Hij sprak over "een slechte film die we ook in andere landen zoals Roemenië zien".