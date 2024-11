Tesla verliezer Wall Street omdat Trump mogelijk korting schrapt

NEW YORK (ANP) - Fabrikant van elektrische auto's Tesla hoorde donderdag bij de verliezers op Wall Street. Samen met andere Amerikaanse autofabrikanten leverde de onderneming van topman en Trump-supporter Elon Musk beurswaarde in nadat Reuters had gemeld dat de aankomende president Donald Trump van plan is om de voor consumenten gunstige belastingkorting van 7500 dollar voor de aankoop van elektrische voertuigen te schrappen. Dat zou een flinke klap kunnen betekenen voor de branche.

Rivian Automotive kreeg de grootste knauw op de beurs. De aandelen zakten meer dan 14 procent. Tesla leverde bijna 6 procent in. General Motors en Ford Motor daalden aanvankelijk ook, maar bij hen liepen de koersverliezen later tot een minimum terug. Van Ford werd tevens bekend dat het autoconcern akkoord is gegaan met een boete van 165 miljoen dollar om beschuldigingen te schikken dat het bedrijf auto's met defecte achteruitrijcamera's te laat heeft teruggeroepen.

Tesla hoorde enkele dagen terug nog bij de grote winnaars op de beurzen in New York. De waarde van het bedrijf was na de Amerikaanse presidentsverkiezingen op 5 november met bijna 40 procent in waarde gestegen. Beleggers verwachtten dat Tesla zou profiteren van een nieuwe termijn voor Trump.