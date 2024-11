Netbeheerders verplichten grote stroomverbruikers tot spitsmijden

ARNHEM (ANP) - Hoogspanningsnetbeheerder TenneT benadert grote verbruikers van elektriciteit in Nederland om ze te verplichten tot zogenoemd spitsmijden op het overvolle stroomnet. Tijdens piekdrukte op het net wordt hen gevraagd minder elektriciteit aan het net terug te leveren of te verbruiken. In de provincie Utrecht wordt scherper ingegrepen en daar worden door TenneT en de lokale netbeheerder Stedin ook middelgrote stroomverbruikers benaderd.

De verplichting tot spitsmijden bestaat eigenlijk al langer maar grote elektriciteitsverbruikers worden hier nu op geattendeerd, laat TenneT in een verklaring weten. De netbeheerder neemt de komende dagen contact op met de grootverbruikers die nog niet deelnemen om de maatregel uit te leggen en als zij flexibel vermogen hebben de nodige afspraken te maken. De ingreep geldt in eerste instantie voor organisaties die tot 60 megawatt aan stroom afnemen. Maar regionaal kan de verplichting ook gelden voor kleinere stroomverbruikers.

Het verbruik van elektriciteit in de provincie Utrecht groeit zo hard dat als er niets gebeurt het net daar overbelast raakt. TenneT en Stedin benaderen daar vanaf deze week zo'n twintig partijen met een aansluiting groter dan 3 megawatt. "We vinden het enorm vervelend dat dit nodig is en we begrijpen dat we veel vragen. Voor veel bedrijven is dit nieuwe materie", zegt Warmold ten Zijthoff, regiodirecteur Utrecht bij Stedin.