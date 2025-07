Tesla wint op Wall Street omdat verkoopdaling lijkt mee te vallen

NEW YORK (ANP) - Maker van elektrische auto's Tesla hoorde woensdag bij de winnaars op de beurzen in New York. Beleggers zetten het aandeel in de vroege handel zo'n 3 procent hoger ondanks dat het bedrijf van topman Elon Musk afgelopen kwartaal minder auto's heeft verkocht dan in dezelfde periode vorig jaar. De vlak voor beursopening verschenen verkoopcijfers waren evenwel beter dan analisten hadden gevreesd.

Tesla zag de verkopen met ruim 13 procent terugvallen. Onder andere in Europa verloor de fabrikant van elektrische auto's de afgelopen maanden fors terrein.

Het bedrijf heeft de laatste tijd last van de ophef rond Musk over zijn werk voor de Amerikaanse president Donald Trump. Dat werk heeft Musk inmiddels neergelegd om zich weer op zijn bedrijven te concentreren. In Duitsland heeft Musk ook kritiek gekregen op zijn steun aan de radicaalrechtse partij AfD bij de parlementsverkiezingen eerder dit jaar. Verder kampt het merk met concurrentie van goedkopere Chinese auto's.