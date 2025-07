Yeşilgöz: tweet over Douwe Bob hielp niet om dialoog te voeren

VVD-leider Dilan Yeşilgöz vindt dat haar tweet over Douwe Bob niet heeft geholpen om de dialoog te voeren over het recht van Joden om zichzelf te zijn. In een videoboodschap op X blijft ze achter de inhoud van haar eerdere bericht staan: "Is Douwe Bob een Jodenhater? Ik denk het niet. Is het ontkennen van het recht op een Joodse staat en het verketteren van zionisme Jodenhaat? Ja, dat is het wel."

Yeşilgöz: "Helpt mijn tweet om dit gesprek aan te gaan en een dialoog te voeren? Nee. Dus dat had anders gemoeten. Wat ik vooral heel erg hoop, is dat Douwe Bob en zijn gezin in veiligheid en in vrijheid hier verder kunnen." Ze hoopt ook dat het concert bij een Joods voetbalevenement dat Douwe Bob eerder afbrak, alsnog plaatsvindt.

Douwe Bob vond dat een eerder gemaakte afspraak met de organisatie van het voetbalevenement over het weglaten van "religieuze of politieke statements" was geschonden. Daarop besloot hij toch niet op te treden en verliet hij het terrein