Her en der problemen op het spoor, hitte van invloed

UTRECHT (ANP) - Het spoor heeft woensdag verspreid over het land te kampen met verstoringen. Er is onder meer een wisselstoring tussen Amsterdam en Schiphol, tussen Breda en Roosendaal is er een seinstoring en op diverse trajecten staan defecte treinen.

Volgens een woordvoerder van spoorbeheerder ProRail is er een "verhoogd storingsbeeld" te zien. Dat was ook dinsdag het geval, toen het ook erg warm was. "Maar het is beheersbaar."

De hitte heeft volgens de spoorbeheerder zeker invloed op het aantal verstoringen. ProRail had eerder al gewaarschuwd voor problemen door de hoge temperaturen. Daardoor kunnen spoorstaven uitzetten en kan elektronica ontregeld raken, met sein- en wisselstoringen tot gevolg.