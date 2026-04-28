ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Tesla zet stap om Musk beloning van ruim 100 miljard te geven

Economie
door anp
dinsdag, 28 april 2026 om 11:37
anp280426080 1
AUSTIN (ANP/AFP) - Elon Musk kan binnenkort zijn beloning ter waarde van ruim 100 miljard dollar van Tesla ontvangen. De fabrikant van elektrische auto's heeft bij de Amerikaanse marktwaakhond documenten ingediend om Musk, de rijkste persoon ter wereld, het pakket aandelenopties uit te keren. Eerder blokkeerde een rechtbank in Delaware de beloning uit 2018, maar de hoogste rechter van die staat draaide de beslissing terug.
Volgens het beloningspakket heeft Musk door de aandelenopties het recht om tegen een flinke korting bijna 304 miljoen Tesla-aandelen te kopen. Met de huidige beurskoers zijn de opties 108 miljard dollar waard, omgerekend meer dan 92 miljard euro. Hij krijgt de opties omdat Tesla onder zijn leiding veel meer waard is geworden op de beurs.
De beloning gold lange tijd als de grootste ooit, maar Tesla stelde Musk vorig jaar een nog grotere bonus in het vooruitzicht. Hij kan tot 1 biljoen dollar, of 1000 miljard dollar, krijgen als Tesla meer dan 8,5 biljoen dollar waard wordt op de beurs en ambitieuze verkoopdoelen voor AI-robots en autonoom rijdende auto's haalt.
loading

191702428 l normal none

anp 457636186

NRG-Stadium-Houston-869x578

243665617_m

175543081_m

European-GDPs-in-2026_WEB-1

Loading