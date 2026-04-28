Gemeente Amsterdam: Koningsdag rustiger dan vorig jaar

AMSTERDAM (ANP) - Het lijkt erop dat de maatregelen van de gemeente Amsterdam hebben geholpen, want in de stad is Koningsdag rustiger verlopen dan vorig jaar. Ook op het water was het minder druk, laat de gemeente weten. Burgemeester Femke Halsema kondigde begin dit jaar verschillende maatregelen aan om de festiviteiten veiliger en feestelijker te laten verlopen.

Zo werd er strenger gecontroleerd op de verkoop van alcohol op straat. In het centrum mochten er maximaal twaalf mensen en een schipper aan boord van een boot zijn. "Te volle boten werden tegengehouden voordat deze de gracht op zouden varen. De 12+1 regel voor boten lijkt ook een positief effect op de beheersbaarheid op het water en de drukte op de grachten te hebben." Volgens een woordvoerder zijn er meerdere boetes uitgeschreven voor illegale feesten en illegale alcoholverkoop.

In het centrum was het alsnog heel druk, en op sommige plekken te druk, zoals op het Leidseplein, de Leidsestraat, het Bijlmerplein en de Bloemgracht.