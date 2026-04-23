Tesla zoekt duizend extra werknemers voor Duitse fabriek

Economie
door anp
donderdag, 23 april 2026 om 12:01
GRÜNHEIDE (ANP/DPA) - Tesla zoekt duizend extra werknemers voor zijn grote fabriek voor elektrische auto's in het Duitse Grünheide in de buurt van Berlijn. Dat heeft Tesla gemeld aan persbureau dpa. Volgens Tesla is die uitbreiding van het personeelsbestand nodig om aan de stijgende Europese vraag naar de Model Y van het bedrijf te kunnen voldoen.
Het is de enige autofabriek van Tesla in Europa. Door die uitbreiding zou het personeelsbestand van de Gigafactory in Grünheide groeien naar 11.700 mensen. Het is de bedoeling dat die uitbreiding tegen het einde van juni wordt voltooid, want Tesla wil de wekelijkse productie van de Model Y vanaf het derde kwartaal met 20 procent verhogen. De eerste wervingen zouden in mei al moeten plaatsvinden.
De megafabriek in de oostelijke deelstaat Brandenburg werd vier jaar geleden officieel geopend en is volledig gericht op de Europese markt.
