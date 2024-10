Teva krijgt bijna half miljard euro boete om hinderen MS-medicijn

BRUSSEL (ANP) - Farmaceut Teva heeft een Europese boete van 462,6 miljoen euro gekregen omdat het bedrijf de verkoop van een medicijn voor multiple sclerose (MS) zou hebben gehinderd. Volgens de Europese Commissie verspreidde het Israëlisch-Amerikaanse bedrijf misleidende informatie over de veiligheid en effectiviteit van een goedkoper alternatief voor zijn MS-geneesmiddel copaxone. Medicijnen tegen MS, een slopende en chronische ziekte, zouden daardoor kunstmatig duur zijn gebleven.

De Commissie wijst erop dat toezichthouders hun goedkeuring hadden gegeven voor de concurrent van copaxone. Desondanks zaaide Teva twijfel bij artsen en gezondheidsdiensten over de goede werking van dat MS-medicijn, gemaakt door het Nederlandse Synthon. Ook beschuldigt de Europese Commissie Teva ervan het Europese patentrecht te hebben misbruikt om concurrenten buiten de deur te houden. Tezamen komt dat neer op misbruik van marktmacht, stelt het dagelijks bestuur van de Europese Unie

Teva is het niet eens met de boete. De beschuldigingen "vinden geen steun in de feiten", reageert het bedrijf tegenover persbureau AFP. Ook denkt de farmaceut dat de onderbouwing van de geldstraf juridisch wankel is.