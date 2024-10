Hamilton rijdt in São Paulo als eerbetoon in auto Senna

SÃO PAULO (ANP) - Lewis Hamilton brengt komend weekeinde tijdens de Grote Prijs van Brazilië in de Formule 1 een eerbetoon aan Ayrton Senna. De Britse recordwereldkampioen kruipt op het circuit van Interlagos, na de races op zaterdag, achter het stuur van de McLaren MP4/5B. Senna won in 1990 de wereldtitel in die auto.

De Braziliaan Senna behaalde drie wereldtitels en kwam op 1 mei 1994 om het leven tijdens een crash op het circuit van Imola. In Brazilië, waar Hamilton al twee jaar ereburger is, wordt Senna nog steeds vereerd.

"Het zal zeker een heel emotionele ervaring worden", zei Hamilton op de persconferentie op het circuit van Interlagos. "Het is onmogelijk om kalm te blijven."