Thailand verhoogt uitkeringen en steun om oorlog Midden-Oosten

Economie
door anp
zaterdag, 11 april 2026 om 12:23
ANTWERPEN (ANP/BLOOMBERG/AFP) - Thailand heeft een steunpakket goedgekeurd om zijn economie te beschermen tegen de hoge olieprijzen die het gevolg zijn van de oorlog in het Midden-Oosten. Zo komt het Aziatische land met hogere brandstofsubsidies, uitkeringen en goedkopere leningen.
De Thaise regering heeft zaterdag een steunpakket van 3,7 miljard baht (ruim 98 miljoen euro) goedgekeurd om de directe economische gevolgen van het conflict te verzachten. Thailand is voor de import van ruwe aardolie in grote mate afhankelijk van het Midden-Oosten, volgens een publicatie van de Thaise bank Krungsri.
Een maandelijkse uitkering voor miljoenen Thai gaat met 100 baht, omgerekend ruim 2 euro, omhoog. De regering heeft ook brandstofsubsidies goedgekeurd voor transportbedrijven. "Deze uitdaging zal langdurig zijn", waarschuwde de Thaise financiënminister Ekniti Nitithanprapas. Volgens hem moeten burgers en ondernemers zich voorbereiden om zich aan te passen aan de mogelijke hogere energie- en productiekosten.
