Thales investeert meer in productie defensiematerieel

PARIJS (ANP) - Technologie- en defensieconcern Thales verwacht dit jaar fors meer te investeren om sneller militair materieel te kunnen produceren. Het Franse bedrijf groeide het afgelopen jaar hard en kreeg veel meer orders binnen, vooral doordat Europese landen meer investeren in defensie.

Thales denkt dit jaar ruim 700 miljoen euro te investeren, tegenover 617 miljoen euro in 2024. Dit is nodig "om de productiecapaciteit te verhogen, vooral binnen onze defensieactiviteiten".

In 2025 verwacht Thales dat de omzet tussen 5 en 6 procent groeit, gecorrigeerd voor overnames of afsplitsingen van bedrijfsonderdelen. Vorig jaar steeg de omzet op eigen kracht ruim 8 procent tot 20,6 miljard euro, vooral dankzij de grotere vraag naar defensiematerieel na de Russische inval in Oekraïne. De nettowinst steeg 39 procent tot 1,4 miljard euro.

Thales maakt onder andere luchtafweerraketten, communicatie- en aansturingssystemen voor legeronderdelen en radarsystemen. Het bedrijf heeft ook in Nederland grote vestigingen.