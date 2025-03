EU moet deal sluiten met VS over heffingen, zegt Franse minister

PARIJS (ANP/AFP) - De Europese Unie moet een "evenwichtige deal" zien te bereiken met de Verenigde Staten over de importheffingen die president Trump dreigt op te leggen voor goederen uit Europa. Dat zei de Franse minister van Financiën Eric Lombard dinsdag tegen France Info radio. "We moeten het hoofd koel houden. We hebben onderhandelaars die het spel hard spelen, maar we moeten uiteindelijk een evenwichtige deal bereiken om onze economieën te beschermen", aldus de minister.

De Amerikaanse president zei vorige week dat de Europese Unie alleen was opgericht om de VS te "belazeren" en dat hij snel importtarieven van 25 procent op EU-producten zal invoeren. "We zijn in zware onderhandelingen met een Amerikaanse regering waarvan we zien dat die zich zeer hard opstelt op het gebied van internationale betrekkingen", verklaarde Lombard. Volgens de Franse minister heeft zijn Amerikaanse collega Scott Bessent echter aangegeven dat de Trump-regering wel bereid is om te onderhandelen over de tarieven.