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The Telegraph: derde baan Heathrow vier jaar uitgesteld

Economie
door anp
zaterdag, 26 september 2026 om 16:04
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LONDEN (ANP) - De uitbreiding van de Londense luchthaven Heathrow loopt vertraging op. Een derde start- en landingsbaan wordt met vier jaar uitgesteld, wat betekent dat deze pas in 2039 operationeel zal zijn, meldt The Telegraph op basis van anonieme bronnen.
De oorspronkelijke deadline van 2035 om de uitbreiding te voltooien is "onrealistisch", zeggen de bronnen. Met de uitbreiding is een bedrag gemoeid van 49 miljard pond.
Voormalig financiënminister Rachel Reeves sprak vorig jaar haar steun uit voor het plan en beloofde dat dit 100.000 banen zou opleveren en de economie een flinke impuls zou geven. Maar onder de nieuwe premier Andy Burnham leven er vragen over zijn steun voor het project, aldus The Telegraph. Ook stuit het plan op fel verzet vanuit verschillende hoeken, onder meer door zorgen over toenemende geluidsoverlast.
De plannen voor een derde start- en landingsbaan zijn er sinds 2009, maar werden herhaaldelijk vertraagd door politieke tegenstand en koerswijzigingen van de Britse regering.
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