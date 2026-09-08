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Hoofdingang Tweede Kamergebouw beklad, twee mensen aangehouden

Samenleving
door anp
dinsdag, 08 september 2026 om 15:20
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DEN HAAG (ANP) - Demonstranten hebben dinsdagmiddag het gebouw van de Tweede Kamer beklad. Daarvoor zijn twee personen aangehouden, meldt de politie. XR Justice Now! meldt dat zij achter de actie zitten.
Op sociale media worden beelden gedeeld van een groep mensen voor de hoofdingang van de Tweede Kamer. Op het glas en de deuren van de ingang is in rode letters onder meer 'boycott Israel' gespoten.
Eerder op de middag werd de publieke tribune van de plenaire zaal ontruimd, omdat pro-Palestijnse demonstranten de vergadering verstoorden. Volgens een ANP-fotograaf zijn de ingangen van het Tweede Kamergebouw gesloten.
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