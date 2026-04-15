Ticketverkoper Live Nation keldert op Wall Street na juryoordeel

NEW YORK (ANP) - Live Nation Entertainment, het moederbedrijf van Ticketmaster, is woensdag onderuitgegaan op de beurs in New York. Beleggers schrokken ervan dat de grote Amerikaanse ticketverkoper door een federale jury schuldig is bevonden aan illegaal monopoliegedrag. Mogelijk wordt het bedrijf hierdoor later gedwongen Ticketmaster af te stoten.

Het aandeel Live Nation koerste vrijwel de gehele handelssessie op winst, totdat het juryoordeel wereldkundig werd. Toen kelderde de koers. Uiteindelijk leverde het bedrijf meer dan 6 procent aan beurswaarde in.

Een rechter moet nog bepalen wat Live Nation nu moet doen. Het bedrijf dreigt een flinke schadevergoeding te moeten betalen. Sommige staten hebben gezegd dat ze willen dat Live Nation Ticketmaster verkoopt. Live Nation gaat waarschijnlijk in beroep.

Aandelen van concurrerende ticketverkopers stegen flink op het nieuws. StubHub Holding ging ruim 3 procent omhoog en Vivid Seats werd zelfs meer dan 9 procent meer waard.