Ticketverkoper Live Nation keldert op Wall Street na juryoordeel

Economie
door anp
woensdag, 15 april 2026 om 22:36
NEW YORK (ANP) - Live Nation Entertainment, het moederbedrijf van Ticketmaster, is woensdag onderuitgegaan op de beurs in New York. Beleggers schrokken ervan dat de grote Amerikaanse ticketverkoper door een federale jury schuldig is bevonden aan illegaal monopoliegedrag. Mogelijk wordt het bedrijf hierdoor later gedwongen Ticketmaster af te stoten.
Het aandeel Live Nation koerste vrijwel de gehele handelssessie op winst, totdat het juryoordeel wereldkundig werd. Toen kelderde de koers. Uiteindelijk leverde het bedrijf meer dan 6 procent aan beurswaarde in.
Een rechter moet nog bepalen wat Live Nation nu moet doen. Het bedrijf dreigt een flinke schadevergoeding te moeten betalen. Sommige staten hebben gezegd dat ze willen dat Live Nation Ticketmaster verkoopt. Live Nation gaat waarschijnlijk in beroep.
Aandelen van concurrerende ticketverkopers stegen flink op het nieuws. StubHub Holding ging ruim 3 procent omhoog en Vivid Seats werd zelfs meer dan 9 procent meer waard.
POPULAIR NIEUWS

De deftige penishouder van de renaissance: Waarom mannen zo’n gigantisch Kruis droegen

De idiootste 48 uur van Trump

Dit zijn de 5 goedkoopste vakantielanden in Europa in 2026

Verrassende nummer één in de keuken: 'Dit apparaat is vaak de gezondste optie'

De wetenschap achter 'dark showering'

Huren in de top 20: van New York tot Zürich – dit zijn de duurste steden ter wereld

