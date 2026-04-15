ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Poolse Swiatek begint gravelseizoen met zege op Siegemund

door anp
woensdag, 15 april 2026 om 22:09
STUTTGART (ANP/AFP) - Iga Swiatek is overtuigend begonnen aan haar gravelseizoen. De Poolse tennisster boekte in Stuttgart in de achtste finales een duidelijke zege op de Duitse Laura Siegemund: 6-2 6-3.
De als derde geplaatste Swiatek, die in de eerste ronde niet in actie hoefde te komen en een 'bye' had, brak de service van Siegemund in een eenzijdige wedstrijd vijf keer.
Zesvoudig grandslamwinnares Swiatek is dit seizoen nog niet in grote vorm en wist nog geen enkele keer de halve finale te bereiken. Na haar vroege uitschakeling in Miami nam ze afscheid van coach Wim Fissette en ging verder met Francisco Roig.
Gravel is de favoriete ondergrond van de 24-jarige Swiatek, die het grandslamtoernooi van Roland Garros vier keer op haar naam schreef. In de kwartfinale speelt ze tegen de Amerikaanse Alycia Parks of de als zesde geplaatste Russische Mirra Andrejeva.
loading

POPULAIR NIEUWS

hq720

De deftige penishouder van de renaissance: Waarom mannen zo’n gigantisch Kruis droegen

fa2ef20d-c58e-4f0f-824c-c691bc8c1685-GettyImages2271170559

De idiootste 48 uur van Trump

intro-1775113808

Dit zijn de 5 goedkoopste vakantielanden in Europa in 2026

239855215_m

Verrassende nummer één in de keuken: 'Dit apparaat is vaak de gezondste optie'

147987196_m

De wetenschap achter 'dark showering'

163858522_m

Huren in de top 20: van New York tot Zürich – dit zijn de duurste steden ter wereld

Loading