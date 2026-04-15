Poolse Swiatek begint gravelseizoen met zege op Siegemund

STUTTGART (ANP/AFP) - Iga Swiatek is overtuigend begonnen aan haar gravelseizoen. De Poolse tennisster boekte in Stuttgart in de achtste finales een duidelijke zege op de Duitse Laura Siegemund: 6-2 6-3.

De als derde geplaatste Swiatek, die in de eerste ronde niet in actie hoefde te komen en een 'bye' had, brak de service van Siegemund in een eenzijdige wedstrijd vijf keer.

Zesvoudig grandslamwinnares Swiatek is dit seizoen nog niet in grote vorm en wist nog geen enkele keer de halve finale te bereiken. Na haar vroege uitschakeling in Miami nam ze afscheid van coach Wim Fissette en ging verder met Francisco Roig.

Gravel is de favoriete ondergrond van de 24-jarige Swiatek, die het grandslamtoernooi van Roland Garros vier keer op haar naam schreef. In de kwartfinale speelt ze tegen de Amerikaanse Alycia Parks of de als zesde geplaatste Russische Mirra Andrejeva.