Tien kandidaten voor doorstart aardappelproductenmerk CêlaVíta

Economie
door anp
maandag, 18 augustus 2025 om 12:58
anp180825072 1
WEZEP (ANP) - Het failliete aardappelproductenmerk CêlaVíta maakt een goede kans op een doorstart, denkt curator Frans Aartsen. Zo'n tien kandidaten hebben zich afgelopen week gemeld. "Hoe serieus die zijn, moet nog blijken. Maar op basis van de eerste inschatting hebben we goede hoop, ook door het aantal kandidaten", laat Aartsen weten.
De productie in de fabriek in het Gelderse Wezep ligt al stil sinds zeker vorige week, toen het faillissement werd aangevraagd. Er is wel nog wat voorraad, die Aartsen gaat proberen te verkopen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Ook liggen er waarschijnlijk nog producten uit eerdere ladingen in supermarkten.
Voor alle 171 medewerkers is ontslag aangevraagd. Volgens Aartsen is het nog te vroeg om te zeggen hoeveel van hen hun baan zouden behouden bij een doorstart.
CêlaVíta werd ruim een jaar geleden overgenomen door Nimbus. Dat investeringsbedrijf meldde zich volgens Aartsen niet als kandidaat voor een doorstart.
Totale TikTok-onzin of zijn plantaardige oliën echt zo slecht voor de gezondheid?

Tijs van den Brink stopt bij EO en wil Kamerlid worden voor CDA

