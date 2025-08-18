Tijs van den Brink stopt bij EO en wil Kamerlid worden voor CDA

Presentator en journalist Tijs van den Brink stopt na 25 jaar bij de EO. Hij heeft bij het CDA gesolliciteerd naar een plek op de kandidatenlijst, maakte de EO maandag bekend. Van den Brink, een van de bekendste gezichten van de EO, is met onmiddellijke ingang niet meer journalistiek actief voor de omroep.

Mocht Van den Brink na de verkiezingen voor de Tweede Kamer eind oktober niet in het parlement belanden, dan gaan de presentator en de EO in gesprek over "de ontstane situatie". Het is echter uitgesloten dat hij in dat geval terugkeert in zijn huidige werkzaamheden.