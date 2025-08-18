Totale TikTok-onzin of zijn plantaardige oliën echt zo slecht voor de gezondheid?

Zonnebloemolie, raapolie en andere plantaardige oliën worden door steeds meer influencers afgeschilderd als het grote kwaad. Op TikTok en Instagram noemen sommigen het zelfs “het gevaarlijkste voedsel ter wereld”. Zit er een kern van waarheid in dit verhaal? Voedingswetenschappers zetten grote vraagtekens bij de angstcampagnes op sociale media.

Met bijna 10.000 volgers noemt Chani de Leeuw de oliën “het gevaarlijkste voedsel ter wereld”. TikTokker Thomas van Doorn, goed voor 20.000 volgers, beweert dat ze ontstekingen veroorzaken en zelfs dodelijk kunnen zijn: “Het is eigenlijk hetzelfde als Russisch roulette spelen met een volgeladen pistool.” Zulke filmpjes worden massaal bekeken, maar experts zijn kritisch.

Cherrypicking

Voedingswetenschapper Coen Dros onderzocht de claims. “Ik heb mijn best gedaan om de bronnen van verschillende influencers te lezen, maar er blijkt vaak slechte wetenschap aan ten grondslag te liggen of ze doen aan cherrypicking.” Volgens hem is er geen bewijs dat normaal gebruik van plantaardige oliën gevaarlijk is: “Naar mijn mening vormen plantaardige oliën zoals zonnebloemolie, als we ze normaal gebruiken bij bakken en braden, geen risico”, zegt hij tegen RTL Nieuws.

Ook de veelbesproken rol van omega 6 wordt genuanceerd. Dros: “Ik heb tientallen studies bekeken waarin proefpersonen veel plantaardige oliën kregen, waaronder zonnebloemolie. Daaruit bleek geen negatief effect op de gezondheid. De hoeveelheid omega 6 die je binnenkrijgt verstoort de balans niet.”

Geen reden tot paniek

Jaap Seidell, emeritus hoogleraar voedingswetenschappen, sluit zich daarbij aan. “Studies laten zien dat plantaardige oliën juist een gunstiger effect hebben op hart- en vaatziekten dan dierlijke vetten. Dat zeggen bijvoorbeeld het Voedingscentrum en de Hartstichting ook.”

Volgens Seidell zit het echte probleem in ultrabewerkt voedsel. “Ze zitten vaak in toetjes, koekjes en gefrituurd eten. Je moet geen liters zonnebloemolie achterover gieten, nee. Maar een beetje olie als dressing over de sla is geen probleem.”

Advies

Het Voedingscentrum benadrukt dat plantaardige oliën prima in een gezond voedingspatroon passen. Voor vrouwen adviseert het 40 gram per dag, voor mannen 65 gram. De angst voor een scheutje zonnebloemolie is dus vooral een socialmediahype.