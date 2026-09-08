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Tientallen vluchten op Schiphol geschrapt om Britse storing

Economie
door anp
dinsdag, 08 september 2026 om 18:52
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SCHIPHOL (ANP) - Passagiers op Schiphol hebben last van een technisch probleem bij de Britse luchtverkeersleiding. Daardoor zijn 58 vluchten tussen de luchthaven en het Verenigd Koninkrijk sinds het begin van de storing dinsdagmiddag geschrapt, meldt een woordvoerder. Andere vluchten lopen vertraging op en hij sluit niet uit dat die later ook worden geannuleerd.
Een woordvoerder van KLM stelt dat de luchtvaartmaatschappij door het probleem momenteel niet van en naar Engeland kan vliegen en daardoor vluchten annuleert. Hoeveel dat er precies zijn bij KLM, weet ze niet. "Onze collega's zijn druk bezig om te kijken wat er wel mogelijk is."
Gedupeerde passagiers kunnen volgens haar nog niet worden omgeboekt, omdat nog onduidelijk is wanneer het probleem is verholpen. De Britse luchtverkeersleiding National Air Traffic Service (NATS) meldt op zijn website dat een oplossing is gevonden en dat het vluchtsysteem "weer begint te herstellen".
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