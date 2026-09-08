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Bijna 50.000 mensen brachten laatste groet aan overleden Harald

Samenleving
door anp
dinsdag, 08 september 2026 om 19:20
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OSLO (ANP) - Tienduizenden Noren hebben afgelopen week gebruikgemaakt van de gelegenheid om de overleden koning Harald een laatste groet te brengen. In totaal hebben meer dan 46.000 mensen afscheid genomen, meldt het Noorse hof dinsdagavond.
Harald lag sinds vorige week dinsdag opgebaard in de slotkapel van het paleis. Dagelijks stonden er lange rijen voor de deur, sommige mensen moesten urenlang wachten om langs de kist van de koning te lopen. Afgelopen weekend werden de openingstijden van de kapel verruimd, zodat er meer mensen afscheid van Harald konden nemen.
Los van het publiek brachten ook diverse hoogwaardigheidsbekleders de laatste eer aan Harald. Ook leden van de koninklijke familie kwamen langs. Koningin Sonja, de weduwe van Harald, bracht maandag nog een bezoek aan haar man. Woensdag vindt de uitvaart van koning Harald plaats.
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