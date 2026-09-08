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Ook tweede gewonde agent Overasselt uit ziekenhuis ontslagen

Samenleving
door anp
dinsdag, 08 september 2026 om 18:46
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APELDOORN (ANP) - De tweede agent die vorige week gewond raakte door te zijn neergeschoten in het Gelderse Overasselt is uit het ziekenhuis ontslagen. De agent werd aanvankelijk opgenomen op de intensive care.
Afgelopen vrijdag werd bekend dat de andere gewonde agent het ziekenhuis mocht verlaten. Met de thuiskomst van de tweede agent dinsdag liggen er in het ziekenhuis geen slachtoffers meer. Een politiewoordvoerder zegt dat de getroffen agenten "vooral behoefte hebben aan rust".
In de nacht van maandag op dinsdag 1 september trok een groep van tientallen gewapende mannen door Overasselt. Een 51-jarige beveiliger werd doodgeschoten. In totaal zijn er 35 mensen aangehouden.
Korpschef Janny Knol zei op de avond na het incident in talkshow Eva dat een van de twee agenten levensbedreigend gewond was geraakt. Met het aanleggen van een drukverband zou zijn voorkomen dat diegene overleed.
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