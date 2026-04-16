Tientallen XR-activisten bij aandeelhoudersvergadering ForFarmers

Extinction Rebellion maakt donderdag opnieuw zijn opwachting bij de aandeelhoudersvergadering van veevoerbedrijf ForFarmers. Tientallen activistische aandeelhouders van de klimaatbeweging zijn aanwezig en willen een koerswijziging van het bedrijf afdwingen, meldt XR donderdag.

Enkele leden van XR waren vorig jaar voor het eerst bij de aandeelhoudersvergadering van ForFarmers. Dit jaar is de aanwezigheid van XR met 44 activistische aandeelhouders vertienvoudigd, stelt de klimaatbeweging. Eerder maakten leden van XR al hun opwachting bij de aandeelhoudersvergaderingen van onder meer supermarktconcern Ahold Delhaize en olie- en gasconcern Shell. XR trekt in deze actie samen op met Scientist Rebellion.

"De intensieve veehouderij, waarin ForFarmers een sleutelrol vervult, bevindt zich op een doodlopende weg", aldus XR. De beweging wil onder meer weten van ForFarmers hoe het bedrijf aansluit bij de eiwittransitie. Ook heeft XR vragen over een biomassacentrale van het bedrijf.

Het veevoerbedrijf heeft een recordjaar achter de rug. In 2025 steeg de nettowinst van ForFarmers met 52,5 procent naar bijna 62 miljoen euro.