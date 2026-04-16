Dit is wat cabinepersoneel opmerkt aan passagiers die voor het eerst in businessclass vliegen.

Economie
door Nina van der Linden
donderdag, 16 april 2026 om 6:28
Businessclass is niet langer alleen voorbehouden aan zakenreizigers die door hun werkgever worden betaald.
Luchtvaartmaatschappijen zetten steeds meer in op premium cabines, omdat daar uiteindelijk de winstmarges, klantloyaliteit en merkdifferentiatie te vinden zijn. Anders gezegd: het levert veel meer geld op. En er zijn, door de ongelijkheid, zeker in de VS steeds meer mensen die het geld hebben voor extra luxe
Waarom businessclass oprukt

Luchtvaartmaatschappijen investeren steeds meer in premium cabines omdat daar de hoogste winstmarges liggen. Een businessclass-stoel levert soms tien keer meer op dan een economyclass-ticket. Tegelijk groeit de doelgroep: door toenemende vermogensongelijkheid, vooral in de VS, zijn er meer particuliere reizigers die luxe kunnen betalen. Daarnaast gebruiken airlines hun businessclass-product om zich te onderscheiden van concurrenten en klantloyaliteit op te bouwen. Het resultaat: meer stoelen, meer routes, meer luxe.

Cabinepersoneel is vaak de eerste die het verschil opmerkt tussen een ervaren businessclass-passagier en iemand die voor het eerst vliegt. De lichte aarzeling bij het instappen, de onzekerheid over de etiquette rondom de bagagevakken, het enthousiasme over drankjes voor vertrek, de verwarring over de stoelbediening, pyjama's, de maaltijdservice op aanvraag, of simpelweg hoeveel je van iets moet vragen.
Het cabinepersoneel herkent reizigers die voor het eerst in businessclass vliegen meestal aan kleine gedragingen, niet aan iets opvallends of gênants. Het meest opvallende teken is aarzeling. Ervaren premium passagiers stappen doorgaans met een zekere mate van vertrouwen aan boord en weten hoe ze zich moeten installeren. Ze weten ook waar ze hun bagage moeten plaatsen, hoeveel ruimte ze hebben en welke service ze kunnen verwachten. Reizigers die voor het eerst vliegen, zijn vaak meer in de war.
Ze zijn ook minder bekend met de etiquette rondom de bagagevakken boven de stoelen in de premium cabine . Ook de bemanning zal de mate van opwinding opmerken. Een passagier die voor het eerst in een premium cabine reist, kan foto's van de cabine maken, alle bedieningsknoppen van de stoel bestuderen, gedetailleerde vragen stellen over het menu, de amenity kit of de champagne, en zal vaak zichtbaar verrast zijn over zaken die vaste premium reizigers als vanzelfsprekend beschouwen.
Er kan ook onzekerheid bestaan ​​over de meer informele etiquette, zoals of ze meteen hun pyjama aan moeten trekken, wanneer ze hun stoel mogen verstellen en of er snacks bij de prijs zijn inbegrepen of hoe vaak het acceptabel is om iets te vragen.

