Meisje (11) verkracht door Bredase jongens van 13 en 14, beelden gedeeld op social media

Twee jongens van 13 en 14 uit Breda pakten de step van een 11-jarige plaatsgenote af en zeiden dat ze die pas terug zou krijgen als ze een van de jongens zou pijpen. Ze bleef 'nee' roepen, maar het meisje werd in een steegje in Breda gedwongen tot orale seks. De daders maakten er beelden van en plaatsten dat op sociale media.

De rechter in Breda acht beide jongens schuldig aan verkrachting en het maken van een filmpje van seksuele aard. Gezien de jeugdige leeftijd van de verdachten was de strafzitting achter gesloten deuren.

De gruwelijke feiten vonden plaats in maart 2024 in een steegje naast een voetbalveldje in Breda, terwijl andere, oudere jongens toekeken.

Volstrekt ongeloofwaardig

De 13-jarige verdachte, die zich liet bevredigen, probeerde de rechter ervan te overtuigen dat het haar idee zou zijn geweest. De rechtbank vindt het volstrekt ongeloofwaardig “dat een meisje van 11 jaar zoiets uit het niets zou vragen in het bijzijn van andere jongens op een plek waar iedereen haar zou kunnen zien.”

Op grove wijze is misbruik gemaakt van haar kwetsbaarheid en is inbreuk gemaakt op haar lichamelijke integriteit, staat in het vonnis te lezen.

Veel meer op de kerfstok

De verdachte is eerder al veroordeeld voor een poging tot bankfraude in januari van dit jaar. Door zich voor te doen als bankmedewerker probeerde hij een vrouw haar bankpas en pincode afhandig te maken.

De 14-jarige pakte het stepje af en maakte het filmpje. Hij is medeschuldig aan de verkrachting, oordeelt de rechtbank. Hij moest zich ook verantwoorden voor een straatroof in Breda, een diefstal in Waalwijk en openlijk geweld in Prinsenbeek.

Zinloos geweld

Daar duwde hij samen met vrienden zonder enige aanleiding een jongen van zijn fiets. Het slachtoffer werd geslagen en getrapt, ook tegen zijn hoofd. De rechtbank zegt “behoorlijk geschrokken te zijn van de beelden”.

De jongens kregen 189 dagen jeugddetentie, waarvan 174 dagen voorwaardelijk en 200 uur werkstraf opgelegd.