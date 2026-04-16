Frankrijk laat tanker van Russische schaduwvloot gaan na betaling

PARIJS (ANP/RTR) - De Franse marine heeft de olietanker Deyna na bijna vier weken laten gaan. Het vaartuig behoort volgens Frankrijk tot de Russische schaduwvloot. Maar nu de eigenaar een boete heeft betaald, kan het schip doorvaren.

De Franse autoriteiten meldden 20 maart dat ze de Deyna hadden onderschept op de Middellandse Zee. Die tanker vaart onder de vlag van Mozambique, maar volgens de Franse president Emmanuel Macron heeft die banden met Rusland. Het Kremlin gebruikt een netwerk van schepen onder andere vlaggen om westerse sancties te ontlopen.

Frankrijk stopt vaker schepen die ervan worden verdacht deel uit te maken van de Russische schaduwvloot.

Het is niet bekend hoe hoog het bedrag is dat de eigenaar heeft betaald om de olietanker weer te laten varen.