Psychologen: vroege opstaanders hebben onverwachte persoonlijkheidstrekken





Nieuwe psychologische inzichten tonen dat ochtendmensen niet alleen gedisciplineerd zijn, maar ook een aantal minder voor de hand liggende eigenschappen delen.

Uit onderzoek blijkt dat mensen die vroeg opstaan vaker in leidinggevende functies belanden en door werkgevers als betrouwbaarder en georganiseerder worden gezien. Tegelijkertijd rapporteren zij gemiddeld meer stress en kiezen ze vaker voor conservatieve, risicomijdende beslissingen.

Volgens onderzoekers hangt dit samen met een sterke voorkeur voor structuur en controle, die goed past in de huidige werk- en schoolsystemen. Die systemen zijn grotendeels afgestemd op het bioritme van ochtendmensen, waardoor avondmensen zich moeten aanpassen aan een schema dat niet aansluit bij hun natuurlijke slaap-waakritme.

Dat kan leiden tot slaaptekort, concentratieproblemen en verminderde prestaties bij avondmensen, concluderen psychologen. Zij pleiten voor meer flexibiliteit in werktijden en schoolaanvang, zodat verschillen in chronobiologie beter worden opgevangen.