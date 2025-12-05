TikTok gaat zich houden aan socialemediaverbod jongeren Australië

CANBERRA (ANP/AFP) - Ook TikTok gaat zich houden aan het socialemediaverbod in Australië voor kinderen en tieners onder de 16 jaar. De Australische wet gaat op 10 december in en op die dag zal de populaire filmpjesapp jongeren blokkeren, meldt het platform. Dat betekent dat zij geen account meer kunnen aanmaken of behouden.

Meta, het moederbedrijf van Instagram en Facebook, had eerder ook al gezegd Australische tieners van zijn platforms te gaan verwijderen om aan de wet te voldoen. Bedrijven die zich niet aan het verbod houden, riskeren forse boetes.

"We begrijpen dat deze veranderingen verontrustend kunnen zijn, maar ze zijn noodzakelijk om ervoor te zorgen dat TikTok voldoet aan de Australische wet", stelde TikTok in een verklaring. Geblokkeerde jongeren kunnen in beroep gaan om hun leeftijd te bewijzen, bijvoorbeeld door creditcardautorisatie of een officieel ID. TikTok roept ouders op om "gesprekken te voeren" met hun tieners om ervoor te zorgen dat ze eerlijk zijn over hun leeftijd.