Hamilton kondigt personele ingrepen bij Ferrari aan

Sport
door anp
vrijdag, 05 december 2025 om 8:23
anp051225063 1
ABU DHABI (ANP) - Personele wijzigingen bij Ferrari zijn 'absoluut' nodig om een nieuw rampseizoen voor Lewis Hamilton te voorkomen. Dat vertelde de zevenvoudig wereldkampioen voorafgaand aan de Grote Prijs van Abu Dhabi.
Hamilton stapte na vele succesvolle jaren bij Mercedes over naar de Italiaanse renstal, maar de 40-jarige Brit beleefde in zijn eerste seizoen bij Ferrari vooral teleurstellingen. Hij vestigde een negatief record voor het team door 23 races geen podiumplek te behalen.
"Ik heb elk weekend opgeschreven wat er volgens mij fout ging, dus daar valt veel van te leren", zei Hamilton. "Ik zal na dit seizoen alles analyseren en dan beslissen wat mijn aanpak is. Dat heeft gevolgen voor mijn persoonlijke omgeving, dus de mensen met wie ik moet samenwerken. Het is geen eenvoudig proces."
Hamilton heeft zelf ook wat geleerd over zichzelf. "Ik heb mezelf verrast met hoe veerkrachtig ik ben. Als ik een seizoen als dit doorkom, dan is er niets wat ik niet aankan."
