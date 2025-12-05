ECONOMIE
Greenpeace en Frisse Wind doen aangifte tegen Tata Steel

Samenleving
door anp
vrijdag, 05 december 2025 om 8:46
IJMUIDEN (ANP) - Greenpeace en stichting Frisse Wind doen vrijdag bij het Openbaar Ministerie aangifte tegen Tata Steel, laten de organisaties weten. Volgens een recent verslag van de omgevingsdienst is vorig jaar een hogere uitstoot van bepaalde stoffen gemeten door het staalbedrijf in IJmuiden.
Dit is strafbaar, menen Greenpeace en Frisse Wind, een stichting die zich inzet tegen luchtverontreiniging door Tata. Het staalbedrijf nam de metingen van de omgevingsdienst over in het jaarverslag. Daarin heeft Tata het over de uitstoot van stoffen als stikstofoxide, benzeen, lood en zware metalen.
Greenpeace zegt dat Tata Steel de hogere uitstoot heeft verzwegen, "terwijl de gezondheid van omwonenden werd aangetast". Tata zelf zei eerder dat een van de redenen van de hogere uitslagen is dat er bij meerdere bronnen metingen zijn gedaan.
De omgevingsdienst voert vaker eigen metingen uit. Daardoor krijgt de dienst naar eigen zeggen een steeds beter beeld van de werkelijke uitstoot van Tata.
