Vertraging in haven Rotterdam door winters weer

Economie
door anp
maandag, 05 januari 2026 om 13:31
anp050126139 1
ROTTERDAM (ANP) - Terminals in de haven van Rotterdam hebben last van de sneeuwval. Het zorgt voor vertraging in de Rotterdamse haven. "Het weer heeft vooral impact op het wegverkeer", laat een woordvoerder van Havenbedrijf Rotterdam weten.
Een van de terminals, Hutchison Ports Delta II, schortte maandagochtend alle operaties op om sneeuw te ruimen. De operaties zijn om 13.00 uur weer hervat. Een andere terminal, die van ECT, sloot tijdelijk de deuren voor het wegverkeer, vanwege de weersomstandigheden. Die belemmering werd even na 12.00 uur opgeheven.
Het is druk op de weg, ziet de woordvoerder. "Vrachtwagens slippen weg. Het zorgt voor vertraging." Voor het scheepvaartverkeer in de haven valt de impact mee. Wel kunnen schepen een enkele keer niet direct de haven verlaten, wegens verminderd zicht. Zij moeten wachten tot er een loods aan boord komt, die het schip veilig de haven uit helpt.
"De haven draait gewoon door, al is het op een lager tempo", stelt de woordvoerder.
