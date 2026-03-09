TLN: stijgende dieselprijs nieuwe klap voor transportsector

ZOETERMEER (ANP) - De snel oplopende dieselprijzen zetten transportondernemers onder zware druk. Dat stelt brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland (TLN). Volgens TLN is het een nieuwe klap voor transportondernemers, die al met een reeks kostenstijgingen te maken hebben.

Brandstof maakt gemiddeld 20 tot 25 procent uit van de kosten van een transportondernemer. "De marges in het transport zijn al jaren flinterdun. Door deze stapeling van kosten wordt het voor veel bedrijven steeds moeilijker om het hoofd boven water te houden", stelt bestuursvoorzitter van TLN Elisabeth Post.

De adviesprijs voor diesel stijgt dinsdag naar verwachting tot meer dan 2,50 euro per liter, voorziet consumentenorganisatie UnitedConsumers. De prijs aan de pomp is de afgelopen dagen flink opgelopen door de oorlog in Iran. Ruim een week geleden bedroeg de adviesprijs nog 2,09 euro.

Accijnsverlaging

TLN noemt accijnsverlaging als "een van de opties waarnaar gekeken moet worden" zodat de transportsector de kosten kan blijven dragen.

Volgens TLN kan de transportondernemer de oplopende kosten niet zelf blijven dragen. "Die kosten zullen onvermijdelijk worden verwerkt in de prijs van transport", schrijft de branchevereniging. Naast de stijgende dieselprijs wijst de ondernemersorganisatie op hogere loonkosten en de vrachtwagenheffing die 1 juli ingaat.