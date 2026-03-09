ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

TLN: stijgende dieselprijs nieuwe klap voor transportsector

Economie
door anp
maandag, 09 maart 2026 om 11:38
anp090326085 1
ZOETERMEER (ANP) - De snel oplopende dieselprijzen zetten transportondernemers onder zware druk. Dat stelt brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland (TLN). Volgens TLN is het een nieuwe klap voor transportondernemers, die al met een reeks kostenstijgingen te maken hebben.
Brandstof maakt gemiddeld 20 tot 25 procent uit van de kosten van een transportondernemer. "De marges in het transport zijn al jaren flinterdun. Door deze stapeling van kosten wordt het voor veel bedrijven steeds moeilijker om het hoofd boven water te houden", stelt bestuursvoorzitter van TLN Elisabeth Post.
De adviesprijs voor diesel stijgt dinsdag naar verwachting tot meer dan 2,50 euro per liter, voorziet consumentenorganisatie UnitedConsumers. De prijs aan de pomp is de afgelopen dagen flink opgelopen door de oorlog in Iran. Ruim een week geleden bedroeg de adviesprijs nog 2,09 euro.
Accijnsverlaging
TLN noemt accijnsverlaging als "een van de opties waarnaar gekeken moet worden" zodat de transportsector de kosten kan blijven dragen.
Volgens TLN kan de transportondernemer de oplopende kosten niet zelf blijven dragen. "Die kosten zullen onvermijdelijk worden verwerkt in de prijs van transport", schrijft de branchevereniging. Naast de stijgende dieselprijs wijst de ondernemersorganisatie op hogere loonkosten en de vrachtwagenheffing die 1 juli ingaat.
loading

POPULAIR NIEUWS

img 9554

Maagartsen over de 4 dingen die ze niet (of zelden) eten

shutterstock 2487538657

We gapen niet omdat onze hersens zuurstof willen. Maar waarom dan wel?

173451899_m

Nieuwe, akelige bijwerkingen van Ozempic

7ut08fb4_tova-noel_625x300_08_March_26

Bewaakster van Epsteins cel deed opvallende stortingen en zocht online naar “latest on epstein” minuten vóór vondst lichaam

1444x920_elisa-pilarski

Nederlandse pitbull verscheurt zwangere vrouw: eigenaar staat terecht voor doodslag

186539721_m

Het aantal kinderen dat je hebt, heeft invloed op je levensverwachting

Loading